Украинка победила в итальянских «Танцах со звездами» (ФОТО)

{1-}19-летняя миниатюрная красавица-блондинка Анастасия Кузьмина из Киева завоевала симпатии зрителей и победила в итальянских «Танцах со звездами».

Девушка принимала участие в шоу в паре с итальянской знаменитостью - звездой сериалов 22-летним Андресом Гилом, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Девушка родилась в Киеве и занимается танцами с 6 лет. Она ходила в танцевальный кружок возле своего дома, и ее успехи не остались незамеченными. В 11 лет Настя приняла участие в своем первом соревновании за рубежом. Девочке удалось стать финалисткой знаменитого танцевального фестиваля в Блэкпуле (Великобритания).

Ее превосходные результаты не остались незамеченными, и в 2007 году она получила предложение представлять Италию. В эту страну Кузьмина переехала вместе со всей семьей: папой, мамой и младшим братом Никитой, который также успешно занимается танцами. Настя была чемпионкой Италии по латиноамериканским танцам в категории 16-18 лет, еще раз успешно выступала в Блэкпуле.

«На "Танцы со звездами" я пришла, не только чтобы продемонстрировать свое мастерство, - признается Настя. - Мне очень хочется, чтобы люди все больше и больше влюблялись в такую красивую спортивную дисциплину, как танцы».

Журналисты уже успели приписать девушке роман с ее импозантным партнером. Ведь последние месяцы молодые люди проводили очень много времени вместе. Однако они сами уверяют, что лишь только дружат.

Ранее «Главред» сообщал, что в понедельник, 19 марта, прославленная теннисистка Мартина Навратилова дебютировала в американских «Танцах со звездами». В паре с танцором Тони Доволани она исполнила фокстрот. 55-летняя Навратилова представилась как «теннисистка, атлет и победитель рака груди», а также призналась, что «не надевала платье 20 лет».

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