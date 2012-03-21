Интерпол начал искать Авакова

{1-} Интерпол начал розыск бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена Авакова.

Об этом информировал на брифинге начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков, сообщает в пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Он подтвердил информацию о том, что 20 марта Краснозаводской райсуд Харькова, рассмотрев жалобу защитника Авакова на постановление о возбуждении уголовного дела, отказал в удовлетворении жалобы, передает УНИАН.

Изучив доводы, заявленные защитой, и позицию прокурора, суд пришел к выводу, что уголовное дело возбуждено на законных основаниях, сказал Бабиков.

По его словам, по уголовному делу в отношении экс-губернатора ведется следствие, прокуратура продолжает изучать документы.

Ранее Главред писал, что адвокат Авакова Юрий Вишневецкий также сообщил о том, что Краснозаводской районный суд Харькова отклонил жалобу защиты экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

«Сегодня было оглашено постановление, которым суд отказал в удовлетворении моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела. Суд фактически моим доказательствам, изложенным в жалобе, оценки не дал, указал на то, что мои доказательства являются оценкой доказательств по делу и должны учитываться во время рассмотрения дела по существу», - сказал Вишневецкий.

фото: focusyour.info

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