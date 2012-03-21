Стросс-Кан отказался выступить в Европарламенте

21 марта 2012, 10:13

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Экс-глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан отказался выступить в Европарламенте (ЕП) на дебатах, организуемых так называемой депутатской группой «UE40», которая объединяет членов ассамблеи, чей возраст составляет около 40 лет.

Об этом сообщил председатель ЕП Мартин Шульц.

На дебаты, которые должны состояться 27 марта, помимо Стросс-Кана приглашены экс-глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Им предложено проанализировать уроки глобального экономического кризиса, пишет РИА Новости.

Как сообщают СМИ, отказ экс-главы МВФ связан с тем, что несколько депутатов ЕП выступили против появления Стросс-Кана в ассамблее, квалифицировав его как «непристойное».

Ранее в марте группа студентов Кембриджского университета, куда Стросс-Кан был приглашен прочесть лекцию, выразила протест против того, чтобы перед ними выступал человек, до сих пор находящийся в центре громкого секс-скандала.

Напомним, в мае 2011 года Стросс-Кана задержали в Нью-Йорке. Горничная отеля, где он остановился, заявила, что глава МВФ пытался ее изнасиловать. Спустя несколько дней Стросс-Кан добровольно ушел со своего поста главы МВФ. Из-за этого инцидента он выбыл из французской президентской гонки, в которой обещал стать мощным конкурентом действующего главы государства Саркози.

Впоследствии появились версии, согласно которым французская полиция вела слежку за директором-распорядителем МВФ, а организован инцидент был не без участия самого Саркози, занимавшего ранее пост главы МВД.

Однако, уже в июле горничная призналась, что дала ложные показания, чтобы получить  политическое убежище в США, обманывала налоговые и социальные органы, и суд. Уголовное дело было закрыто, и в начале сентября Стросс-Кан вернулся во Францию, где его подозревают в том, что в 2010 и 2011 годах он участвовал в распутных вечеринках с участием проституток в Париже, Брюсселе и Вашингтоне.

фото: dp.ru

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