Умерла вдова Вячеслава Чорновола – Атена Пашко

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Во вторник, 20 марта, в возрасте 82 годов умерла общественная деятельница, поэтесса, участница украинского правозащитного движения, вдова лидера Народного руха Вячеслава Черновола, – Атена Пашко.

Глубокое сочувствие родным и близким по поводу смерти Атены Пашко выразили ее многочисленные друзья, сообщает «Радио Свобода».

Атена Пашко родилась 10 октября 1931 года в селе Быстрица Дрогобычского района Львовской области. В 60-х годах переехала во Львов и активно общалась со средой шестидесятников, в частности супругами Калинец, Стефанией Шабатурой и другими. Советская власть запрещала печатать произведения Атены Пашко, проводила многочисленные обыски в ее жилище.

Атена Пашко автор поэтических сборников «На перехрестях» (Мюнхен, 1989), «На вістрі свічки» (Балтимор-Торонто, 1991), «Лезо моєї стежки» (Киев, 2007). С 1991 года Атена Пашко возглавляла Союз Украинок.

Ранее «Главред» сообщал, что Атена Пашко более 10 лет не могла смириться со смертью Черновола. Она была уверена, что ее муж погиб не в обычной автокатастрофе. Она уверена – 25 марта 1999 года произошло заранее спланированное, хорошо продуманное убийство, заказчиков которого будут искать долго, но обязательно найдут...

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