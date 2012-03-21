Медведчук решил вернуться в политику

{1-} Экс-глава СДПУ(о) и бывший глава Администрации Президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук заявил, что возвращается в политику.

"Я возвращаюсь в публичную политику для того, чтобы бороться", - заявил Медведчук. При этом он отметил, что его возвращение не связано с будущими парламентскими выборами, передаёт Корреспондент.

Ранее закарпатские СМИ сообщали, что Виктор Медведчук намерен баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных избирательных округов Закарпатья.

Ранее Главред также сообщал, что за 7 месяцев до выборов в Верховную Раду экс-глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук активизировал свою деятельность - завел собственную страницу в Facebook, в которой опубликовал видеообращение.

В нем он рассказал об об «оранжевом маразме» времен Виктора Ющенко и подчеркнул, что в последние годы на него вылили ушаты грязи, однако спорить – это ниже его достоинства.

Решение завести страницу не было данью моде, подчеркнул Медведчук.

«Это то, что мне наболело за последние годы, когда я отказался от участия в публичной политике. Для этого были весомые как объективные, так и субъективные, причины. Но все эти годы как при Ющенко, при оранжевом маразме, который, к сожалению, посетил Украину на 5 лет, так и при действующей власти не дали результаты. Я вижу, что те вещи, которые происходят в нашей стране, - неправильны. Не потому что я так считаю, а потому что я это знаю», - заявил экс-глава АП.

фото: obozrevatel.com

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