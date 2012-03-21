Отопление в Украине подорожает в два раза

21 марта 2012, 11:00

{1-} Во Всемирном банке подсчитали, что на энергетическую модернизацию жилых домов в Украине средняя семья будет тратить около 70 евро в год. Это, в свою очередь, позволит сократить на 50% потребление тепла.

Впрочем, из-за подорожания энергоресурсов граждане все равно будут платить больше, чем сейчас,— на 68%. Однако без реформы уже через 10 лет стоимость отопления станет недоступной для 70% потребителей. В правительстве считают, что реформа обойдется украинцам минимум вдвое дороже, соглашаясь, однако, что проблему необходимо решать, хотя госбюджет и ограничен в средствах, пишет  Коммерсантъ Украина.

Всемирный банк, исходя из предположения, что за ближайшие 10 лет стоимость природного газа для отопления жилья граждан вырастет с 730 грн до 3000 грн, оценил рост стоимости затрат на тепло средней семьи со 195 евро до 450 евро в год, что потребует выплаты бюджетной компенсации в среднем 70% потребителей. Одна лишь только установка счетчиков и индивидуальных тепловых пунктов позволит сократить использование тепла на 20%. Как следствие, годовые затраты на отопление вырастут всего до 395 евро, что смогут оплатить 50% потребителей. Их инвестиционные расходы, в этом случае, составят всего 18 евро в год.

Если будет выбран второй вариант, учитывающий внешнюю теплоизоляцию зданий и установку распределителей стоимости потребленного тепла на батареях, инвестиционные затраты на здание составят 100 тыс. евро, а на семью — 70 евро в год. Зато это на 50% сократит потребление тепла, общая стоимость которого составит 329 евро в год. Это снизит необходимость бюджетного субсидирования до 20% семей. Модернизация теплокоммунэнерго позволит дополнительно снизить себестоимость тепла, но детально такой анализ не проводился.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ отмечают, что в этих расчетах не учтено реальное состояние украинских домов. В качестве "типичного жилого дома" банк берет 9-этажное здание с 3 подъездами и 108 квартирами, построенное в 1989 году.

"У нас значительная часть жилого фонда построено гораздо раньше, поэтому его состояние гораздо хуже — в среднем на энергетическую модернизацию одного дома необходимо от 2 до 3 млн грн (до 300 тыс. евро.— ред.)",— пояснил глава Минрегионстроя Анатолий Близнюк.

Министр согласен с выводом ВБ, что эффективной является одномоментная модернизация жилых домом с повышением тарифов на газ до уровня себестоимости. "Опыт европейских стран показывает, что перед жильцами стоит выбор: либо проводить модернизацию и платить за тепло $45-55, либо не проводить и платить по $145,— уверен он.— Государство должно помогать гражданам, но наши возможности ограничены. В бюджете финансируется программа по установке общедомовых счетчиков, но в отношении остальных работ нужно понимать, что бюджет в состоянии оплатить либо компенсацию по тарифам, либо льготные кредиты на энергосбережение".

Ранее Главред  писал, что  Европейский союз решил выделить Украине 1,5 млн евро на энергоэффективность. Об этом на встрече участников нового проекта ЕС «Поддержка энергоэффективности в малых городах Украины» заявил первый секретарь представительства ЕС в Украине Ханс Райн.

«Целью нашего нового проекта является реализация увеличения энергоэффективности в маленьких населенных пунктах страны. В результате конкурса мы отобрали 10 из 77 претендентов, которые подали наилучшие предложения. Общий объем финансирования составит 1,5 млн евро», – заявил представитель ЕС.

фото: doska.sumy.ua

Новости по теме:

Клюев рассказал, как Украина в два раза сократит закупку российского газа

В Европе заявили о большом потенциале украинской трубы

Украина покупает газ на 101 доллар дороже, чем Европа

Европа даст Украине денег на энергоэффективность

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять