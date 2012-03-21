Отопление в Украине подорожает в два раза

{1-} Во Всемирном банке подсчитали, что на энергетическую модернизацию жилых домов в Украине средняя семья будет тратить около 70 евро в год. Это, в свою очередь, позволит сократить на 50% потребление тепла.

Впрочем, из-за подорожания энергоресурсов граждане все равно будут платить больше, чем сейчас,— на 68%. Однако без реформы уже через 10 лет стоимость отопления станет недоступной для 70% потребителей. В правительстве считают, что реформа обойдется украинцам минимум вдвое дороже, соглашаясь, однако, что проблему необходимо решать, хотя госбюджет и ограничен в средствах, пишет Коммерсантъ Украина.

Всемирный банк, исходя из предположения, что за ближайшие 10 лет стоимость природного газа для отопления жилья граждан вырастет с 730 грн до 3000 грн, оценил рост стоимости затрат на тепло средней семьи со 195 евро до 450 евро в год, что потребует выплаты бюджетной компенсации в среднем 70% потребителей. Одна лишь только установка счетчиков и индивидуальных тепловых пунктов позволит сократить использование тепла на 20%. Как следствие, годовые затраты на отопление вырастут всего до 395 евро, что смогут оплатить 50% потребителей. Их инвестиционные расходы, в этом случае, составят всего 18 евро в год.

Если будет выбран второй вариант, учитывающий внешнюю теплоизоляцию зданий и установку распределителей стоимости потребленного тепла на батареях, инвестиционные затраты на здание составят 100 тыс. евро, а на семью — 70 евро в год. Зато это на 50% сократит потребление тепла, общая стоимость которого составит 329 евро в год. Это снизит необходимость бюджетного субсидирования до 20% семей. Модернизация теплокоммунэнерго позволит дополнительно снизить себестоимость тепла, но детально такой анализ не проводился.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ отмечают, что в этих расчетах не учтено реальное состояние украинских домов. В качестве "типичного жилого дома" банк берет 9-этажное здание с 3 подъездами и 108 квартирами, построенное в 1989 году.

"У нас значительная часть жилого фонда построено гораздо раньше, поэтому его состояние гораздо хуже — в среднем на энергетическую модернизацию одного дома необходимо от 2 до 3 млн грн (до 300 тыс. евро.— ред.)",— пояснил глава Минрегионстроя Анатолий Близнюк.

Министр согласен с выводом ВБ, что эффективной является одномоментная модернизация жилых домом с повышением тарифов на газ до уровня себестоимости. "Опыт европейских стран показывает, что перед жильцами стоит выбор: либо проводить модернизацию и платить за тепло $45-55, либо не проводить и платить по $145,— уверен он.— Государство должно помогать гражданам, но наши возможности ограничены. В бюджете финансируется программа по установке общедомовых счетчиков, но в отношении остальных работ нужно понимать, что бюджет в состоянии оплатить либо компенсацию по тарифам, либо льготные кредиты на энергосбережение".

Ранее Главред писал, что Европейский союз решил выделить Украине 1,5 млн евро на энергоэффективность. Об этом на встрече участников нового проекта ЕС «Поддержка энергоэффективности в малых городах Украины» заявил первый секретарь представительства ЕС в Украине Ханс Райн.

«Целью нашего нового проекта является реализация увеличения энергоэффективности в маленьких населенных пунктах страны. В результате конкурса мы отобрали 10 из 77 претендентов, которые подали наилучшие предложения. Общий объем финансирования составит 1,5 млн евро», – заявил представитель ЕС.

фото: doska.sumy.ua

Новости по теме:

Клюев рассказал, как Украина в два раза сократит закупку российского газа

В Европе заявили о большом потенциале украинской трубы

Украина покупает газ на 101 доллар дороже, чем Европа

Европа даст Украине денег на энергоэффективность