Азаров потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на лекарства

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров потребовал от местных властей закрытия аптек, превышающих гранично допустимые цены на лекарства. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

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"Я требую, чтобы все врачи выдавали пациентам добросовестные консультации касательно того, какие отечественные аналоги лекарств, которые использует человек, являются такими же эффективными. Также я требую, чтобы местные власти и контролирующие органы моментально прекращали действие лицензии и закрывали аптеки, если в них нет лекарств по обозначенным граничным ценам", - заявил Азаров, передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить переход к государственному регулированию цен на лекарства.

"Поручаю правительству постепенно внедрить европейский подход референции цен к государственному регулированию цен на лекарства", - сказал Янукович.

По словам президента, не может цена на лекарства в Украине в разы отличаться от цен на эти же лекарства в соседних странах.

"Когда я общаюсь с пенсионерами, ветеранами, мне говорят о постоянно растущих ценах на лекарства. Особенно это бьет по карману тех, кто ежедневно вынужден принимать лекарства. Не может быть так, чтобы один и тот же импортный препарат в Украине продавался по цене, значительно дороже, чем у наших соседей. Например, когда в аптеках Беларуси препарат Церегин стоит 11 грн, в Украине он в 15 раз дороже – 153 грн", - сказал Янукович.

фото: medlinez.ru

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