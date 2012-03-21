Журналистку-депутата обнаружили под маской Pussy Riot: она обалдела (ВИДЕО)

21 марта 2012, 11:20

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Скандал вокруг российской панк-группы Pussy Riot, устроившую «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя не утихает. Все большее число людей стремится разузнать, кто же входит в эту группу. На данный момент известны имена трех арестованных участниц группы. Блогеры, в свою очередь, тоже занялись расследованием и установили личность еще  дной Pussy. По заверениям нескольких блоггеров, это студентка журфака МГУ, задержанная во время визита Дмитрия Медведева в университет. Сама девушка заявила, что над этими разоблачениями сначала «посмеялась», а потом всерьез «обалдела».

Блоггер magiq_polit опубликовал запись, в которой привел факты, доказывающие, на его взгляд, причастность к феминистской группе молодой журналистки из «Новой газеты» Веры Кичановой - студентки журфака МГУ и новоиспеченного депутата района Южное Тушино, пишет Newsru.com.

В то же время блоггер пишет: «Неизвестно, принимала ли Кичанова участие в скандальной провокации в Храме Христа Спасителя. Однако достоверно установлена ее принадлежность к руководству и планированию деятельности Pussy Riot и участие в более ранних акциях группы». Также блоггер приводит фотографии, на которых Кичанова изображена вместе с некоторыми девушками из Pussy Riot, а также позирует в шапке-балаклаве.

Блоггер также указывает на акцию протеста на Триумфальной площади, в которой Кичанова участвовала вместе с Надеждой Толоконниковой, супругой активиста арт-группы «Война» Петра Верзилова.

В заключение блоггер приводит ссылку на записи Кичановой в formspring.me, в которых она отвечает на разные, в том числе, достаточно откровенные, вопросы о себе. В частности, девушка заявляет о своей не вполне традиционной сексуальной ориентации и близких отношениях с бывшим профессиональным игроком в покер, а ныне депутатом от Щукино Максимом Кацем.

Блоггер также подчеркнул: «Замечательного депутата выбрали себе жители Южного Тушино».

А вот его коллега по блогосфере drug-goy акцентирует внимание на профиль Кичановой в «Живом Журнале», в котором содержатся двусмысленные, на его взгляд, фразы.

Однако, Кичанова в своем блоге все сообщения отрицает «Посмеялась: мало ли конспирологов в этих наших Интернетах! А потом искренне обалдела, когда поняла, что версия многими обсуждается всерьез».

Она признает, что действительно хорошо знакома и с Надеждой Толоконниковой, и с ее супругом, но в акциях «Войны» не участвовала, как и не входила в состав Pussy Riot. А шапка-балаклава, которую в качестве доказательства ее причастности к «панк-феминисткам» приводят блоггеры, всего лишь подарок. И вообще, шапки такого цвета ни у кого из Pussy Riot нет, заявляет девушка. «Эту маску мне подарили друзья и коллеги по «Новой»... с тех пор мне ее так и не довелось использовать. Надо ли напоминать, что никаких Pussy Riot тогда еще не было - их первая акция состоялась, если не ошибаюсь, в ноябре», - пишет журналистка.

«Ни к феминисткам, ни к антифа себя никогда не причисляла. Феминизм - это просто не моя борьба, а что касается антифашизма, то я, конечно, фашистов терпеть не могу, но к субкультуре антифа тоже никаким боком не отношусь. Они же, простите, на своих маршах кричат «Нет капитализму!», а я считаю капитализм лучшей формой отношений между людьми», - говорит девушка.

А свое участие в акции на Триумфальной вместе с Толоконниковой журналистка прокомментировала так: «Это фото было сделано на одной из акции «Стратегии-31», когда у нас возникла идея соединиться наручниками. Там были журналисты «Новой газеты», были и Петр Верзилов с Надей Толоконниковой, потом эту акцию осветили как акцию группы «Война», - заявила журналистка.

«Я знаю Надю Толоконникову довольно хорошо, Катю (еще одна задержанная участница группы Екатерина Самуцевич) видела периодически на каких-то акциях. Но не участвовала ни в одной их акции. Я вчера почитала и посмеялась: насколько под эту теорию можно подогнать факты, но не думала, что это серьезно будет обсуждаться», - заявила Кичанова.

Однако, все объяснения девушки ее оппонентов не удовлетворили. «Есть все основания (и информация) полагать, что в проекте Pussy Riot Вам отведена достаточно существенная роль, - пишет блоггер magiq_polit. - Участвовали вы или нет - точно установит следствие... У Вас остается два выхода. Либо публично размежеваться и разорвать все связи с экстремистами, дав их поступкам соответствующую морально-нравственную оценку. Либо сложить депутатские полномочия... Вера, найдите в себе силы признаться. И покаяться».

Как писали СМИ, Кичанова стала одним из антигероев скандального фильма телеканала НТВ «Анатомия протеста». Выступая на митинге 10 марта на Новом Арбате, девушка говорила об оппозиционном движении в стране

Относительно широкая общественность узнала о существовании журналистки чуть раньше - после первого визита президента Дмитрия Медведева на журфак МГУ. Кичанова вместе с двумя сокурсницами, которых не пустили на встречу с президентом, провели стихийный пикет у ворот факультета. Акция закончилась задержаниями.

А незадолго до выборов в муниципальные собрания девушка уже стала «мемом», точнее, стала «мемом» ее фраза о концлагерях. «В концлагере моей мечты все будет наоборот и надзирателями будут евреи», - писала Кичанова в своем Twitter 30 января. В Инете с тех пор гуляет демотиватор с фотографией улыбающейся девушки и подписью: «В концлагере моей мечты у заключенных пижамки будут в розовую полоску с цветочками».

видео, фото: youtube.com, vk.com

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