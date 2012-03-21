Тюремщики открестились от смерти заключенного в колонии под Киевом

Госпенитенциарная служба заявила о своей непричастности к смерти заключенного, которая произошла дисциплинарном изоляторе Бучанский колонии №85 под Киевом.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в учреждение выехали представители облпрокуратуры, центрального аппарата и облуправления Госпенитенциарной службы, а также омбудсмена и наблюдательной комиссии при Киевской облгосадминистрации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте события было установлено, что 16 марта около полудня неустановленными лицами на территорию колонии был осуществлен переброс поллитровой пластиковой бутылки с неизвестной спиртосодержащей жидкостью.

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Двое осужденных употребили полученную жидкость и в состоянии сильного алкогольного опьянения дежурной сменой были доставлены к дежурной часть учреждения. Впоследствии, (учитывая неадекватное поведение осужданных) они были помещены в изолятор, - заявляют тюремщики.

При очередном осмотре состояния соблюдения правопорядка в камерах, один из осужденных был обнаружен без признаков жизни, смерть которого констатировал вызванный из межобластной больницы при учреждении дежурный врач. Сразу на место была вызвана следственно-оперативная группа Ирпенского ГО ГУ МВД Украины в Киевской области. Во время осмотра тела признаки насильственной смерти обнаружены не было.

Ранее «Главред» сообщал, что в колонии шестеро тюремщиков избили двоих заключенных. Одного – насмерть, а второму, угрожая расправой, приказали рассказывать о том, что смерть наступила из-за того, что якобы они употребляли различные напитки, и заключенный захлебнулся каким-то веществом.

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