ЦИК попросили поторопиться с разделом округов

{1-}Бютовец Сергей Подгорный, который возглавляет парламентский подкомитет по вопросам избирательного законодательства и объединений граждан, считает, что Центральная избирательная комиссия не должна ожидать решения Конституционного суда относительно закона о выборах, а скорее определиться с округами, не дожидаясь предельной даты - 10 апреля.

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По его словам, если ЦИК готовила проект постановления, поэтому надо его принимать? Передаёт «Главком».

«Закон говорит - «не позднее» какого-то срока, но это не значит, что день в день. И аргументация ЦИК, что, мол, давайте подождем решения Конституционного Суда, это несерьезно - потому что если я завтра подам еще одно представление в КС по поводу закона о выборах, то нужно совсем останавливать избирательную кампанию?», - говорит Подгорный.

«Я смотрел этот проект и он разработан в соответствии с законом - так что надо его принимать, чтобы все были в равных условиях. А то получается, что кандидаты от ПР уже пиарятся в своих округах - проводят не только агитацию, но и подкупы, а остальные партии просто не знают, когда и как...», - отметил нардеп.

Ранее Главред писал, что 15 марта Центральная избирательная комиссия не поддержала постановление члена ЦИК Андрея Магеры относительно распределения одномандатных округов на парламентских выборах 2012 года.

Во время заседания Магера предложил включить в повестку дня постановление о распределении мажоритарных округов на будущих парламентских выборах.

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