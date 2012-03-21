Кабмин хочет снизить акциз на бензин

{1-} Правительство рассматривает вопрос снижения акциза на нефтепродукты и создание условий для ввоза в Украину нефти минимальным объемом 1 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Глава правительства Николай Азаров отметил, что в последние дни на мировых рынках наметилась тенденция значительного подорожания нефти. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, такой уровень цен создает серьезную угрозу мировой экономике. "Нам надо гибко реагировать на такой вызов, - подчеркнул Азаров. - Ведь растут цены и увеличивается ввозная пошлина на нефть, которая завозится в Украину. Это делает нефтепереработку на отечественных заводах нерентабельной. В такой ситуации уже остановились нефтеперерабатывающие заводы в Лисичанске и Одессе. Уменьшились общие объемы переработки нефти в Украине".

Премьер заявил, что учитывая такое развитие событий, правительство сегодня вынуждено принять непростое решение. "Почему я назвал это решение непростым? Потому что оно повлечет потерю части запланированных доходов бюджета. А это очень трудно для текущего года, когда бюджет напряженный и решает системные проблемы", - подчеркнул премьер.

Азаров отдельно подчеркнул, что меры, которые принимает правительство, временные: "Они будут действовать ровно столько, сколько будет сохраняться аномально высокая цена на нефть, - сказал Азаров. - Вот почему реакцию на ситуацию я назвал непростой, но гибкой".

29 февраля сообщалось, что, по оценкам экспертов, стоимость бензина и дизельного топлива в марте может вырасти до 11 грн/л и 10 грн/л.

Ранее Главред писал, что структуру украинского рынка бензина признали идеальной. Рынок оптимально сбалансирован: одни из самых низких налогов, диверсифицирована логистика, высокая конкуренция и низкая маржа.

Стремительное повышение цен на бензин и ДТ не выгодно ни потребителям, ни правительству, ни игрокам рынка нефтепродуктов, поскольку в структуре розничной цены на бензин стоимость нефти составляет до 60%, единственная причина роста цен на бензин и ДТ - подорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках



Существующая сегодня структура работы украинского рынка нефтепродуктов идеальна с учетом невысокого уровня собственной добычи нефти: налоги на топливо — одни из самых низких в мире, логистика поставок максимально диверсифицирована, конкуренция высока, маржа по всей цепочке наценки не превышает 10%.

фото: sibtroya.ru

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