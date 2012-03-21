Умерла депутат, обвинившая Путина в махинации на 100 миллионов (ФОТО)

21 марта 2012, 12:06

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В Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет от обширного инфаркта скончалась Марина Салье, бывший нардеп России, экс-депутат Петербургского горсовета.

В свое время депутат занималась расследованием деятельности Владимира Путина в петербургской мэрии и обвиняла его в махинациях на миллионы долларов. Салье, член незарегистрированной Партии народной свободы и экс-председатель Свободной демократической партии России, сообщает «Фонтанка.ру». 

Марина Салье была народным депутатом России с 1990 года до сентября 1993 года, участницей Конституционного совещания. В 1992 году она возглавила комиссию Санкт-Петербургского горсовета, созданную для расследования работы Путина на посту председателя комитета по внешним связям.

В 1992 году специальная комиссия Санкт-Петербургского горсовета по руководством Марины Салье пришла к выводу, что Путин и его заместитель Александр Аникин вывезли за рубеж редкоземельные металлы, нефтепродукты и другое сырье на сумму более 100 млн долларов. Взамен в Петербург, где на тот период из-за острой нехватки продовольствия были введены продуктовые карточки, должны были поступить партии мяса, картофеля, птицы. Продуктов в Северной столице, однако, так и не дождались.

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По данным комиссии под руководством Салье, договоры Путин с Аникиным заключали с подставными фирмами-однодневками. Лицензии на вывоз сырья выдавал питерский комитет по внешнеэкономическим связям под руководством Путина, хотя по закону не имел на это право.

По рассказам Марины Салье, еще одной особенностью этих соглашений было то, что в них были очень занижены цены. СМИ, в свое время позже проведя собственное расследование, выяснил, что цены в контракте на редкоземельные металлы были занижены не в десятки, как установила комиссия Салье, а в сотни раз.

После того как комиссия представила результаты расследования, горсовет принял резолюцию, призывающую мэра отправить Путина в отставку и поручить прокуратуре расследовать подозрения в коррупции и хищении средств. Отчет комиссии Салье был передан также в прокуратуру и Контрольное управление администрации президента. «В отчете я не настаивала на ответственности Собчака, а только главы комитета по внешнеэкономическим связям Путина. Иначе президиум просто не утвердил бы отчет. Против Собчака не пошли бы», - сказала Салье.

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Однако, мэр Собчак и надзорные ведомства проигнорировал рекомендацию. Когда расследование заглохло, Владимир Путин не только не был снят с должности, как рекомендовал горсовет Петербурга, заслушав отчет Салье, но и получил повышение.

После победы Путина на выборах президента в 2000 году Марина Салье, до того писавшая статьи с призывом не голосовать за него, неожиданно для всех прервала свою общественно-политическую деятельность и уехала в глухую деревню. В последние годы жизни она жила в Псковской области. В 2010 году после долгого молчания в связи с выходом фильма «Анатолий Собчак. 10 лет спустя» она дала интервью журналистам, в котором снова обвинила Путина в махинациях.

СПРАВКА. Марина Салье родилась 19 января 1934 года в Ленинграде. В 1941-1942 году оставалась в городе в блокаду. По профессии геолог. В 1957 году получила ученую степень доктора геолого-минералогических наук. До 1990 года работала в Институте геологии и геохронологии докембрия АН СССР. Автор более ста научных работ по геологии.

С 1987 года Марина Салье - активист и лидер ряда демократических организаций и движений. Была лидером Ленинградского народного фронта (1988-1990), лидером Межрегиональной Ассоциации Демократических Организаций (1989-1990).

В 1990 году стала одним из инициаторов создания и идеологом Свободной демократической партии России (СвДПР), активно участвовала в движении «Демократическая Россия».

В 1990-1993 годах Марина Салье была избрана депутатом Ленинградского городского Совета и стала председателем комиссии по продовольствию. Одновременно в 1990 -1993 годах была народным депутатом России.

Марина Салье - автор книг «Мафрупция, мафрупция! Мафия и коррупция» (1994), «История Свободных демократов России» (2000) и других.

Фото:svobodanews.ru , Facebook

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