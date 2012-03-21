Рада не захотела увольнять Табачника

{1-} Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии проект постановления об обращении к президенту Украины Виктору Януковичу с предложением уволить Дмитрия Табачника с должности министра образования, науки, молодежи и спорта Украины.

За включение в повестку дня данного проекта постановления проголосовал 141 народный депутат из 415 зарегистрировавшихся в зале.

Проект постановления предлагал обратиться к Януковичу с предложением уволить министра образования Украины Табачника.

Фагот: «Нужно убрать всех антиукраинских политиков, прежде всего – Табачника»

Как отмечается в пояснительной записке, под руководством Табачника произошел практически полный развал государственной политики в области образования.

В документе также отмечается, что публичные высказывания Табачника антиукраинской и антигосударственной позиции по многим вопросам украинской истории и культуры не совместимы с высоким статусом министра.

Данный проект постановления подготовила группа депутатов, среди которых вице-спикер Николай Томенко (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Ранее Главред также сообщал, что Академия наук Украины выступила против политики министра образования, науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника.

Президиум академии наук высшей школы Украины выступил с заявлением по поводу «рейдерской реорганизации» Национального научно-исследовательского института украиноведения и всемирной истории.



В заявлении говорится: «Вот уже более двух лет Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины во главе с министром Дмитрием Табачником под прикрытием якобы реформирования образовательной отрасли фактически реализует политику целенаправленного ее разрушения. Такая политика реформирования направлена на уничтожение национальной основы государства, лишение учебно-воспитательного процесса украиноведческой методологии и содержания».

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