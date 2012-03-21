Историк рассказал, почему Бандера и Шухевич – герои

{1-}Историк, экс-директор Архива СБУ Владимир Вятрович считает, что Роман Шухевич и Степан Бандера давно уже стали героями для украинцев. Одним из свидетельств тому историк назвал то, что о них сложены сотни народных песен.

Об этом Вятрович заявил во время чата на «Главреде».

На вопрос о том, насколько неожиданным для него было решение суда о дегероизации Бандеры и Шухевича летом прошлого года и насколько обоснованным было решение Высшего админсуда Украины, Вятрович ответил, что эти решения были вполне политически мотивированными.

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Историк напомнил, что в 2008 году донецкий суд отказал в удовлетворении представления адвоката Владимира Оленцевича в отношении Шухевича.

«В 2011 году это представление было удовлетворено. Следовательно, решения не имеют ничего общего ни с правосудием, ни с исторической оценкой этих лиц. Они уже давно стали героями для украинцев. Поэтому именно о них сложены сотни народных песен», - подчеркнул Вятрович.

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