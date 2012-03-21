Нардеп потребовал переписать гимн Украины

{1-} Бывший бютовец, президент партии «Правда» Дмитрий Ветвицкий считает, что для возрождения государства Гимн Украины должен начинаться со слов о Боге, а не о смерти.

Ветвицкий предложил заменить первую строчку гимна «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» на слова «Слава Богу, в Україні є й правда, й воля». Автор законопроекта уверен, что гимн Украины, как христианского государства, должен содержать упоминание о Создателе, сообщает пресс-служба нардепа.

«Когда Украина боролась за свою независимость, а граждане Украины умирали в бесконечных войнах. Однако, слава Богу, сегодня наше государство является самостоятельным и мирным. Время приводить эту страну в порядок, возрождать ее, восстанавливать», - считает Ветвицкий.

В Киевсовете заело гимн Украины (ВИДЕО)

«И делать это нужно с Богом в сердце и на устах. Поэтому, прежде всего, нужно изменить символ украинской государственности - национальный гимн, включив в него упоминание о Боге, как это сделали британцы, сербы, эстонцы и другие европейцы. Если в Европе не боятся петь национальный гимн о Боге, то и мы должны следовать их примеру. Таким образом, в период Великого поста, у нас появилась реальная возможность начать духовное возрождение Украины», - заявил нардеп.

Ранее «Главред» сообщал, что на Прикарпатье был обнаружен фальшивый Гимн Украины. Председатель Ивано-Франковского союза композиторов Богдан Шиптур обнаружил немало ошибок в написании нот Гимна Украины на плакатах, висящих едва ли не в каждой школе или госучреждении страны.

В частности, идет речь о перепутанных тактах, нехватке нот и знаков альтерации, ошибках в тексте. Шиптур заявил: «Государство Украина базируется на государственных символах. А что же то за фундамент, когда цемент разворовали, – украли восемь тактов и говорят, что это – Государственный Гимн».

фото: vetvytskyi.net

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