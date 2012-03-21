Во Франции задержаны мать и братья подозреваемого в убийствах в Тулузе

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Французская полиция задержала мать и двух братьев предполагаемого убийцы военных и детей в Тулузе и Монтобане на юге Франции.

Об этом сообщил глава МВД страны Клод Геан.

«Были также другие задержания. Его мать была задержана первой. Мы хотели бы, чтобы она поговорила со своим сыном, но она не захотела, считая, что не сможет на него повлиять. Она, а также два его брата, находятся под стражей», - сказал министр.

Как уточняют СМИ, срок содержания под стражей в рамках дел о терроризме может составлять до четырех дней. В данном случае речь идет о задержании в качестве меры предосторожности, пишет РИА Новости.

Министр отметил, что подозреваемый по-прежнему находится в своей квартире.

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По словам министра, он много общался, благодаря переданному ему устройству, с переговорщиками из спецназа Raid... Сейчас переговоры прекратились, он больше не говорит. Он несколько раз сказал, что он хочет сдаться, и что он сдастся во второй половине дня».

По его словам, подозреваемый сообщил, что он хранил оружие в своем автомобиле Renault Megane. «Оно там было обнаружено», - сказал Геан.

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Напомним, 24-летний Мохаммед Мера (Mohammed Merah), которого подозревают в расстреле людей на территории учебного заведения, окружен в одном из домов Тулузы, операция началась в 3 часа ночи.

По словам главы МВД Клода Геана, сотрудники правоохранительных органов рассчитывают захватить подозреваемого живым, он может сдаться властям в среду после полудня.

Как сообщалось, 19 марта, неизвестный на мотороллере подъехал к еврейскому колледжу в Тулузе и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погиб 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток.

Кроме того, в воскресенье 11 марта и в четверг 15 марта неизвестный, передвигаясь на мотороллере, расстрелял одного военнослужащего в штатском в Тулузе и двоих военных в форме в городе Монтобан в 50 километрах от Тулузы. Все погибшие были магрибского происхождения.

фото, видео: menly.fr, vesti.ru

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