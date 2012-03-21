Платини решил не заниматься защитой Тимошенко

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини заявляет, что УЕФА не может оценивать политическую ситуацию в Украине. Об этом президент УЕФА написал в письме в ответ на обращение европейских депутатов и правозащитников относительно политических репрессий в Украине накануне Евро-2012, пишет немецкое спортивное издание Spox.com.

В письме Платини признал, что политические условия в Украине после предоставления ей права на проведение Евро-2012 в 2007 году изменились. Тогда европейская футбольная ассоциация предоставила право проведения Евро-2012 двум странам Восточной Европы, потому что «хотела открыть их для других политических реалий». А это, по словам Платини, всегда связано с определенным риском, передаёт «Український тиждень».

Платини отметил, что УЕФА не является политической организацией, а потому не может дать оценку этим вопросам.

Он, впрочем, признал, что вспоминает о чемпионате мира 1978 года в Аргентине, когда в стране была военная диктатура. Президент УЕФА также напомнил о летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. По его словам, оба события сопровождались противоречивыми обсуждениями.

Ранее Главред сообщал, что группа европейских политиков, во главе с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбург Габсбург Дуглас, написали письмо Президенту УЕФА Мишелю Платини просят поднять вопросы заключения Юлии Тимошенко во время разговоров с украинской властью.

Подписанты данного письма глубоко обеспокоены текущей политической и судебной ситуацией в Украине.

"Без преувеличения, у нас сложилось впечатление, что власть Украины попробует использовать это событие (Евро-2012) для собственной пиар-кампании, в то время, как оппоненты президента находятся за решеткой, а критически-настроенные СМИ не могут работать согласно международным стандартам", - сказано в письме.

"Вы, возможно, слышали, что некоторые менеджеры успешных европейских футбольных команд уже объявили, что они будут бойкотировать украинскую часть Евро-2012, не поедут в эту страну и даже не будут смотреть игры по телевидению", - отмечают авторы.

фото: president.gov.ua

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