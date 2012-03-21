Правда об УПА объединит Украину - историк

{1-}Историк, экс-директор Архива СБУ Владимир Вятрович считает, что правда об УПА важна для Украины. По его мнению, она способна объединить всю страну.

Об этом Вятрович заявил во время чата на «Главреде».

На вопрос, верит ли он, что когда-то Восток и Запад одинаково будут оценивать эту страницу истории и она не будет одной из раздражающих тем, которая раскалывает страну, историк подчеркнул, что история УПА – неотъемлемый элемент нашего прошлого.

«Это период самого высшего развития украинского освободительного движения, когда участниками были сотни тысяч украинцев. Убежден, что повстанцами, которые боролись против двух тоталитарных режимов и подняли на щит лозунг "Свобода народам, свобода человеку", могут гордиться не только украинцы, но и представители других европейских наций», - подчеркнул Вятрович.

В Луганске националисты показали фильм о бандеровцах (ВИДЕО, ФОТО)

«Я верю, что Восток и Запад одинаково будут оценивать эту страницу историю тогда, когда она будет должным образом исследована», - выразил свое мнение историк.

«Правда об УПА объединит Украину, ведь сегодня ее раскалывают мифы и стереотипы, созданные советской пропагандой», - подчеркнул Вятрович.

На территориях, где действовали украинские повстанцы, и где люди непосредственно встречались с ними, их уже давно почитают как героев. На других территориях, где о них знают только благодаря советской пропаганде, к ним относятся настороженно. Но еще раз подчеркну, такое отношение является результатом отсутствия информации», - заявил экс-директор Архива СБУ.

Ранее «Главред» сообщал, что Вятрович заявил: Роман Шухевич и Степан Бандера давно уже стали героями для украинцев. Одним из свидетельств тому историк назвал то, что о них сложены сотни народных песен.

Новости по теме:

Историк рассказал, почему Бандера и Шухевич – герои

В Ровно к 70-летию УПА напишут 12 историй и выложат в соцсетях

Во Львове студентам прочитают спецкурс о тактике УПА

В Донецке произошла драка из-за флага ОУН-УПА