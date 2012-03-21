В российской армии может появиться киберкомандование

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Правительство России обсуждает вопрос о создании в Вооруженных силах киберкомандования, которое займется обеспечение информационной безопасности армии, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с военными учеными.

По словам вице-премьера, в данный момент обсуждается вопрос формирования киберкомандования. Это связано с обеспечением информационной безопасности как Вооруженных сил, так и всей инфраструктуры государства в целом», - сказал Рогозин, пишет РИА Новости.

Как сообщал Главред, войска Центрального военного округа России до конца 2012 года получат свыше 50 тысяч комплектов современного постельного белья, выполненного, в том числе, на основе нанотехнологий.

В комплект белья входит матрац с поролоновой составляющей, подушка из тика с синтетическим наполнителем, а также однотонное серое шерстяное одеяло увеличенного размера, изготовленное с применением полиамидной нити.

Напомним, ученые создали улитку-киборга. Виноградные улитки, с виду кажущиеся нормальными, но на самом деле это отчасти киборги: внутри каждой улитки находится устройство, вырабатывающее электричество.

Специальные биотопливные элементы, вживленные в этих моллюсков, производят электроэнергию на основе глюкозы и кислорода, которые есть в их гемолимфе (аналоге крови).

фото: rusk.ru

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