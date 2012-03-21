Рада не спешит ратифицировать договор о зоне свободной торговли с СНГ

21 марта 2012, 13:00

{1-} Фракция Партии регионов готова поддержать ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли СНГ в Верховной Раде Украины, только детально изучив текст этого документа, заявляет лидер фракции Александр Ефремов.

"Договоренность считается достигнутой тогда, когда между какими-то уровнями руководителей, допустим президентами, премьер-министрами или парламентами, достигнута эта договоренность. Насколько я понимаю, не достигнута договоренность, а высказывалось пожелание сделать это совместно", - прокомментировал он журналистам в среду ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли СНГ в Госдуме РФ, которая не стала ожидать синхронного решения украинского парламента,  передаёт Интерфакс – Украина.

"Мы готовы рассмотреть этот документ, у нас нет особых возражений по направлению движения", - подчеркнул Ефремов.

При этом он отметил, что для того, чтобы окончательно ответить на этот вопрос, парламентариям необходимо ознакомиться с текстом этого соглашения, а его на сегодняшний день в Верховной Раде нет.

"Когда мы увидим это соглашение в парламенте, мы выскажем свою точку зрения фракции по этому соглашению", - сказал Ефремов.

По его словам, в Украине с уважением относятся к позиции РФ по соглашению, но без изучения документа не готовы принимать решение.

Как сообщал Главред ранее, в России, Госдума ратифицировала договор о зоне свободной торговли на пространстве СНГ. Документ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт- Петербурге представителями 8 стран СНГ: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Украины.

По словам главы профильного комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Слуцкого, ратификация документа необходима, прежде всего, для обеспечения условий для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создания благоприятной интеграционной среды на основе норм ВТО. «Это важнейший договор для всей экономической интеграции на пространстве СНГ на годы вперед», - отметил он.

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