«Невыездного» Шушкевича Лукашенко таки отпустил в Вильнюс

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Экс-главе Беларуси Станиславу Шушкевичу власть позволила выехать в Литву для участия в «круглом столе», посвященном отношениям между Минском и Европейским союзом.

В Информационном европейском бюро парламента Литвы агентству BNS сообщили, что Шушкевич уже прибыл в Вильнюс.

Как сообщал Главред, Станислав Шушкевич не может выехать за пределы Белоруссии, так как находится в списке «невыездных», пишет Интерфакс-Запад.

«На белорусско-литовской границе на станции «Гудогай» при проверке документов пограничник в звании капитана очень вежливо сказал, что есть приказ не выпускать меня из страны», - сказал Шушкевич.

Шушкевич возглавлял парламент Белоруссии в 1990-1993 годах и, согласно тогдашней Конституции, являлся главой государства. В 1991 году он в качестве главы Белоруссии поставил подпись под Беловежскими соглашениями, положившими конец существованию Советского Союза.

фото: 1tv.ru

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