Тимошенко написала письмо Геращенко: держись, мы теперь мужчины

{1-} Находящаяся в Качановской колонии экс-премьер Юлия Тимошенко отреагировала на инцидент, который произошел между регионалом Петром Мельником и депутатом от НУНС Ириной Геращенко, заявив, что крайне возмущена поведением регионала, и передав Геращенко привет со словами, что «наступают такие времена в стране, что мы теперь – мужчины».

«Я крайне возмущена настоящей дикостью так называемого народного депутата Петра Мельника, продемонстрированной во время выборов мэра Обухова. Упитанный, огромный и наглый мужик поднимает руку на хрупкую женщину, на свою коллегу», - заявила Тимошенко, чье письмо цитирует ее пресс-служба.

«Давайте уберем отсюда всю политику, партийность и назовем вещи своими именами: это настоящее хамство. Я совершенно согласна с Ирой и выражаю ей свою поддержку. Но это, кроме того, еще и пренебрежение - пренебрежение к женщинам, к Украине, к людям», - подчеркнула Тимошенко.

Экс-премьер считает, что «это – свинство в его самых ярких проявлениях».

«Я сожалею и удивляюсь: почему там, на избирательном участке, не нашлось ни одного мужчины, который бы адекватно ответил этому "народному избраннику", несмотря на всю его обширную неприкосновенность и тяжким трудом накушанный иммунитет?», - пишет Тимошенко.

«В хлеву таким людям место, а не в законодательном органе. Таких людей нужно гнать из политики, гнать из парламента», - считает она.

Регионал напал на Ирину Геращенко (ФОТО, ВИДЕО)

«Не рассчитываю на то, что Партия регионов прислушается к моим советам и лишит этого депутата мандата, поэтому обращаюсь ко всем мужчинам Верховной Рады независимо от их партийной и фракционной принадлежности. Этот депутат должен стать "парией" среди вас. Он - "нерукоподаваемый"», - подчеркнула экс-премьер.

«Я предлагаю вам - если уж нет храбрости заступиться за женщину - хотя бы исключить этого прохвоста из круга человеческого общения, - заявила Тимошенко. - Заодно хочу передать привет Ире Геращенко. Держись, Ира. Наступают такие времена в стране, что мы теперь – мужчины».

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье, 18 марта, Мельник пытался силой вытеснить из избирательного участка, в котором проходили выборы мэра Обухова Киевской области, депутата от НУНС Ирину Геращенко.

фото: tymoshenko.ua

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