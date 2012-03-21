Рада проголосовала за выполнение рекомендаций ПАСЕ

21 марта 2012, 13:20

 

{1-} Верховная Рада Украины приняла проект постановления о выполнении рекомендаций резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое решение было принято сегодня в конце заседания парламента.

Перед тем, как приступить к голосованию за проект постановления, предложенный властью, автором которого является нардеп (Партия регионов) Иван Попеску, ВР провалила проект постановления от оппозиции. За него проголосовало 147 парламентариев.

Автор проекта постановления, который предлагала власть, Иван Попеску в своем выступлении с парламентской трибуны отметил: «Наш проект постановления лишен политической нагрузки, политического подтекста. Он предусматривает выполнение Украиной требований ЕС в части приведения украинского законодательство в соответствие с нормами и стандартами ЕС, в том числе, и в судебной сфере».

В свою очередь, от оппозиции нардеп Олег Билорус отметил, что данный проект постановления не отвечает требованиям резолюции ПАСЕ и не решает самую главную проблему – освобождение политзаключенных,  передает НБН.

За провластный проект постановления проголосовало 270 парламентариев.

Ранее Главред  также сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы с «обеспокоенностью отмечает отсутствие признаков выполнения» со стороны Украины резолюции, принятой в связи с делом Юлии Тимошенко и других бывших членов правительства и вновь напоминает о возможности применения санкций.

Такое заявление было сделано по итогам заседания постоянного комитета ПАСЕ, прошедшего в пятницу в Париже, сообщает сайт ПАСЕ.

 «Парламентская ассамблея Совета Европы с обеспокоенностью отмечает, что после шести недель спустя принятия Резолюции 1862 (2912) в отношении функционирования в Украине демократических институтов, отсутствуют каких-либо существенные признаки выполнения выдвинутых требований в уголовных преследований на основании статей 464 и 364 Уголовного Кодекса Украины в отношении бывших членов правительства, включая бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего министра юстиции Евгения Корнийчука, бывшего министра обороны Валерия Иващено, равно как и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко», - говорится в заявлении.

фото: 2kapital.com

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