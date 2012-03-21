В Раде решили заняться отменой депутатской неприкосновенности

{1-} Верховная Рада Украины на текущей неделе рассмотрит во втором чтении проект закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом на брифинге в ВР заявил лидер фракции Партии регионов (ПР) Александр Ефремов

"На текущей неделе мы настаиваем на рассмотрении этого закона... ПР последовательна в этом вопросе, и мы будем настаивать на голосовании и выполнении этого документа", - заявил Ефремов.

Ефремов также напомнил, что для голосования во втором чтении необходимы 226 голосов. "Я думаю, эти голоса будут, а в начале осенней сессии мы должны будем поставить на голосование этот проект 300 голосами", - подчеркнул лидер фракции, передаёт РБК-Украина.

Напомним, ранее, 13 марта, Ефремов также заявлял, что закон о снятии депутатской неприкосновенности может быть принят на следующей сессии Верховной Рады.

Ранее Главред также сообщал, что спикер украинского парламента Владимир Литвин потребовал лишить депутаской неприкосновенности фигурантов коррупционного скандала, который в феврале разразился в стенах Верховной Рады.

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