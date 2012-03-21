Шансов на выживание у Оксаны Макар крайне мало - врач

{1-} Оксана Макар имеет крайне мало шансов на жизнь, несмотря на стабильные показатели самочувствия.

Для ее спасения на завтра, 22 марта, запланирована следующая операция, заявил руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, сообщает АМН.

«Вчерашняя операция Оксаны Макар прошла успешно. На завтра мы планируем еще одну крупную операцию. Показатели самочувствия девушки сейчас более-менее стабильные. Несмотря на это, состояние его остается крайне тяжелым, сейчас она находится на искусственной вентиляции легких», - заявил медик.

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«Лечение будет очень длительным, во всяком случае, мы на это очень надеемся, ведь теперь шансов на жизнь у нее крайне мало. Завтра мы планируем проводить пластическую операцию, мы будем стараться уже закрывать суставы, потому что сейчас у нее видны кости тазобедренных суставов», - рассказал профессор Фисталь.

Врач также отметил, что пока это всего лишь планы, ведь окончательно заявить, состоится операция или нет, можно будет только завтра.

Кроме того, врач добавил, что завтрашняя операция должна быть длинной и сложной.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, ближайшая операция Макар будет проведена в ближайшие дни. Однако медики, осмотрев Оксану, приняли решение, что ее организм готов к лечению сегодня.

Также напомним, что 20 марта девушке были сделаны две операции – ей сняли омертвевшие ткани ступней ног и вывели наружу прямую кишку.

фото: gazeta.ua

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