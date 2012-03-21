Украина отметит юбилей Чорновила на государственном уровне

{1-} Верховная Рада приняла постановление о праздновании 75-летия со дня рождения Героя Украины Вячеслава Чорновила.

За это проголосовал 381 народный депутат при необходимых 226, передает «РБК-Украина».

Празднование юбилея политика 75-летия на государственном уровне состоится 24 декабря 2012 года.

Кабинет министров Украины, согласно постановлению, подготовит все необходимые мероприятия и обеспечит издание работ Чорновила.

Также Кабмин проведет в декабре научную конференцию «Роль Вячеслава Чорновила в восстановлении независимости Украины и становлении украинской государственности».

Как известно, лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил трагически погиб в ДТП на 25 марта 1999 года.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 21 марта, на 82 году ушла из жизни вдова Чорновила – общественный деятель, поэтесса, участница украинского правозащитного движения Атена Пашенко.

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