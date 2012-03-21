Кабмин отказался снижать акцизы на бензин

{1-} Кабинет Министров отказался снижать акцизов на светлые нефтепродукты. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

По его словам, этот вопрос рассматривался на заседании правительства сегодня, 12 марта, но был отклонен в пользу альтернативных вариантов для стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Среди вариантов, в частности, внутренние интервенции нефтепродуктов на рынке для стабилизации цен, передают Ukranews.

При этом Макуха подтвердил информацию о том, что правительство рассматривает возможность временной отмены налога на добавленную стоимость на импорт нефтяного сырья в Украину.

Ранее Главред писал, что правительство рассматривает вопрос снижения акциза на нефтепродукты и создание условий для ввоза в Украину нефти минимальным объемом 1 млн т.

Николай Азаров отметил, что в последние дни на мировых рынках наметилась тенденция значительного подорожания нефти. По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, такой уровень цен создает серьезную угрозу мировой экономике. "Нам надо гибко реагировать на такой вызов, - подчеркнул Азаров. - Ведь растут цены и увеличивается ввозная пошлина на нефть, которая завозится в Украину. Это делает нефтепереработку на отечественных заводах нерентабельной. В такой ситуации уже остановились нефтеперерабатывающие заводы в Лисичанске и Одессе. Уменьшились общие объемы переработки нефти в Украине".

Премьер заявил, что учитывая такое развитие событий, правительство сегодня вынуждено принять непростое решение. "Почему я назвал это решение непростым? Потому что оно повлечет потерю части запланированных доходов бюджета. А это очень трудно для текущего года, когда бюджет напряженный и решает системные проблемы", - подчеркнул премьер.

фото: xauto.com.ua

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