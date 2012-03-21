Депутаты запретили курение для всех, но не для себя

Народные избранники не верят, что строгие законы кто-то будет выполнять.

Парламент принял в первом чтении законопроект, который вводит новые запреты на курение в общественных местах. Главное нововведение: залы для курящих в ресторанах, кафе и барах ликвидируют, а клиентов попросят курить на улице. Нельзя будет дымить и в заведениях культуры. А вот "для себя любимых" депутаты сделали исключение: в органах государственной власти, в том числе в Верховной Раде, чиновники смогут, как и раньше, дымить в курилках.

"КП" поинтересовалась у депутатов: почему они сами не хотят выходить курить на улицу, а "простых украинцев" заставляют?

- Я когда в Канаду приехал, поразился: там курить в парламенте нельзя, депутаты выходят покурить на улицу, - говорит зампред фракции Партии регионов Михаил Чечетов. - Но я не сторонник революций даже в борьбе с курением. Не стоит запрещать "все и везде". В том же ресторане или кафе должны быть отдельные комнаты для курящих и для некурящих. Вообще решать должен собственник ресторана. Он может и 100%-ный запрет на курение в своем заведении ввести. Но это он должен сам решать.

Не согласен с революционными изменениями и Сергей Сас от фракции БЮТ.

- Запрет курения в общественных местах нужно вводить постепенно, - считает оппозиционер. - Помещения для курящих и некурящих должны быть. Категорически запретить курить не получится, ведь курящих в Украине довольно много.

Некоторые и вовсе выступают против принятых парламентом законов. - Я бы оставил все как есть и новых запретов бы не вводил, - говорит нардеп фракции "Реформы ради будущего" Павел Мовчан. - Просто нужны отдельные изолированные залы для курильщиков.

При этом политики признают, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. - Да что говорить, если даже теперешние запреты на курение в помещении депутаты не выполняют, - говорит коммунист Алексей Бабурин. - Курят и в коридорах, и в кабинетах. Больше всего курят даже не депутаты, а журналисты, особенно женщины. Но обещаю: если запретят в Раде курить - будем их выгонять на улицу, пусть курят там.

Неожиданно опрос дал интересный результат: многие депутаты заявляют, что не стоит рубить с плеча и вводить стопроцентный запрет на курение в тех же кафе, барах и ресторанах. Но при этом проголосовали за него неделю назад. Парадокс. Может, они просто невнимательно читают законопроекты? А потом вся страна также "невнимательно" их и выполняет. Взять хотя бы запрет на курение в подземных переходах и на остановках. Его ввели еще в 2005 году, но до сих пор там полно окурков…