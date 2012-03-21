Партийную реформу Медведева обозвали «политическим сатанизмом»

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Госдума России во втором чтении приняла поправки к закону «О политических партиях», инициированные президентом Дмитрием Медведевым. Представители оппозиционных фракций в Думе уверены, что столь радикальное снижение планки для создания и регистрации партии (с 40 тысяч до 500 человек) разрушит существующую политическую систему страны, поскольку приведет к появлению «партий-клонов».

В свою очередь, представители несистемной оппозиции высказываются еще более радикально. Лидер незарегистрированной «Другой России» Эдуард Лимонов заявил, что данный законопроект - это «политический сатанизм», сообщает Интерфакс.

По его словам, закон о регистрации политических партий задуман как политическая эмиссия и призван свести значение регистрации к нулю. «Сейчас власть выпустит насекомых, и с оппозицией будет покончено», - написал он в своем блоге.

Между тем, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что мнение оппозиции при рассмотрении в парламенте данного законопроекта было учтено не полностью, и пока реформа носит неполноценный характер и в целом проводится все равно в интересах действующей власти.

Лидер РНДС и один из сопредседателей «Парнаса» Михаил Касьянов высказал мнение, что новый закон «не несет никакого «упрощения» при регистрации партий. По его словам, «сейчас любая запятая в документах является основанием для отказа в регистрации партии», и изменений в этом плане не предвидится. Дайджест наиболее интересных статей на эту тему публикует

С одной стороны, Минюст лишат возможности немотивированно отказывать партии в регистрации. В случае ошибок со стороны оргкомитета партии ведомство должно будет «приостанавливать» процедуру регистрации, предоставлять «исчерпывающий перечень» найденных неточностей и три месяца на их исправление.

Причем Минюст обязан будет отфутболивать «нежелательные» партии не только мотивированно, но и в письменном виде. По действующему закону жесткого указания о письменном уведомлении по причинам отказа нет, и ведомство пользуется этим.

Удальцов, комментируя итоги заседания Госдумы, заявил: «Сейчас под видом таких проверок людей запугивают, они отказываются от членства в партии, что затем используется для ликвидации региональных отделений, а то и всей партии», сказал оппозиционер.

При этом одновременно законопроектом вводится двоякая норма - запрет на наименование партии, «схожее до степени смешения» с другими партиями. Парламентарии от оппозиции и эксперты указывают, что за те три месяца, которые новый закон отведет регистрирующейся партии на устранение замечаний Минюста, можно создать «партию-клон» и тем самым опередить и ликвидировать конкурента.

фото: rus.ruvr.ru

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