Американская пауза

Почему Виктор Ющенко и Барак Обама не могут встретиться?

Пауза в украинско-американских отношениях, которой одинаково боялись как на берегах Днепра, так и на берегах Потомака, все же стала реальностью. Украина в приоритетах Вашингтона отошла на задний план, и теперь все, что остается Киеву, – попытаться заинтересовать собой новую администрацию в контексте других важных задач Белого дома. То, что президент Барак Обама должен полностью отличаться от Джорджа Буша своими внешнеполитическими предпочтениями, стало понятно в то время, когда он начал мировое турне под условным названием «политика раскаяния»: чуть ли не у каждой страны, которую он посещал, американский президент прямо или косвенно просил прощения за ошибки предыдущей администрации и обещал их исправить. Но в действительности сегодня у многих экспертов в американской столице создается впечатление, что существенно внешняя политика Обамы отличается разве что от политики Джорджа Буша времен его второй каденции в Белом доме, когда прагматизм уступил место идеологии. Однако она имеет много общего с первым сроком пребывания Джорджа Буша в президентском кресле: как и Джордж Буш-младший в начале своей президентской карьеры, нынешний президент тоже пытается достичь заметных и быстрых побед, которые можно было бы выгодно продать электорату. Без всяких идеологических предпочтений, на жесткой прагматичной основе.

Одним из показательных примеров в этом плане является Россия. В администрации Обамы, утверждают наши собеседники, ей также отводится место хорошего «товара», который можно быстро и выгодно продать избирателям в «пакете» с Афганистаном, и особенно с Ираном. То есть следует понимать, что показательное примирение с Россией – не самоцель для нынешних руководителей Белого Дома, а всего лишь инструмент для решения более важных внешнеполитических задач. И когда говорят, что Вашингтон пока не сформировал самостоятельную политику в отношении Украины, то с таким же успехом можно сказать, что она не сформирована и в отношении России.

При этом стоит отметить, что в США сегодня – ни в политических, ни в экспертных кругах - нет иллюзий по поводу того, что представляет собой нынешняя российская власть. Самые частые ее характеристики, звучащие в разговорах не под запись, варьируются от «диктаторского» до «крайне недемократического» режима. Похоже, чувствует разницу между происходящим в России и Украине, и сам Обама. В частности, в одном уважаемом государственном учреждении автору этих строк рассказали историю, как нынешний президент делился с хорошими знакомыми в США своими впечатлениями от поездки в Украину и в Россию в 2005 году, о которой «Главред» писал неоднократно. Так, рассказывая о проблемах с самолетом в российской глубинке, тогдашний сенатор сказал приблизительно следующее: «Когда я прилетел из России в Украину, почувствовал, что я в Европе».

Другое дело, что все больше всяких светочей американской аналитической мысли призывают администрацию Обамы пересмотреть подходы, на которых базируется стратегическое партнерство Соединенных Штатов с такими странами, как Россия. Так, например, все чаще высказывается мнение, что Вашингтон должен строить с Москвой ограниченное стратегическое партнерство – то есть партнерство, которое бы основывалось на общих интересах, но не на общих ценностях. То есть без каких-либо разговоров о демократии, правах человека etc. Если подобный подход будет принят (а учитывая деидеологизированную внешнюю политику нынешнего президента – это вполне возможно), то Россия, очевидно, выигрывает, а вот Украина – вряд ли: ее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами в течение последних пяти лет держалось как раз скорее на ценностях. Поддерживая Украину, Вашингтон поддерживал прежде всего «новую (или молодую, как кому больше нравится) демократию». И не особо скрывал свое недовольство, когда видел, что демократический процесс дает сбой. Это уже сегодня американские аналитики, например Адриан Каратницкий и Александр Мотыль в своей последней статье в Foreign Affairs, несколько обреченно констатируют: «Украина слишком слаба как для сильной демократии, так и для сильной диктатуры». Преимущественно все смирились, что, хотели бы они того или нет, им придется иметь дело с messy democracy («балаганной демократией», как назвал ее один известный американец украинского происхождения в разговоре с автором этих строк).

В то же время некоторые инсайдеры в американской столице допускают: если администрация Обамы к концу года (максимум через год, как заметил в неофициальном разговоре осведомленный представитель Госдепартамента) увидит, что Россия не попадает в категорию «скорых и заметных побед», которые можно выгодно продать электорату, этот вопрос отодвинется в повестке дня Белого дома на второй или третий план. И тогда, не исключено, вкупе с потребностью в надежном союзнике в регионе проснется и более заметный интерес к Украине. Но пока в Белом Доме все еще надеются, что их дипломатия «умной силы» принесет желаемые плоды на российском фронте, Киеву, скорее всего, придется наблюдать за тем, как Барак Обама в диалоге с россиянами избегает любых упоминаний об Украине, которые могли бы спровоцировать излишние трения в процессе примирения с Кремлем. Информированные собеседники «Главреда» склоняются к тому, что это делается сознательно. Поэтому нет ничего странного в том, что когда, например, во время мартовской встречи в Белом Доме с генсеком НАТО Яап де Хооп Схеффером Обама высказывался за возможность присоединения к НАТО стран, которые ищут членства в Альянсе, он обошелся без каких бы то ни было названий и уточнений.

Пока длится поиск общего языка с Россией, Украине придется наблюдать и за тем, как американский президент принимает в Белом Доме Сергея Лаврова (то есть министра иностранных дел), но пока никак не соглашается провести полноценную встречу с Президентом Виктором Ющенко. Украинские дипломаты не первый месяц работают над тем, чтобы втиснуть визит Обамы в Киев во время какого-то из его европейских турне. Когда это не получилось во время первой поездки американского президента в Старый Свет в начале апреля, на берегах Днепра не прекратили попыток организовать такой заезд на обратном пути Обамы из Москвы в июле нынешнего года. Собственно, один из первых вопросов, которые автору этих строк задали в Вашингтоне представители и украинской диаспоры, и зарубежные журналисты, аккредитованные в американской столице, касался как раз того, посетит ли все-таки американский президент Киев после встречи с российским коллегой. На момент подготовки этого материала возможность такого заезда была фактически нулевой.

По некоторой информации, американская сторона вроде бы объяснила нашей, что для такого визита нужен очень четкий и мощный месседж, который мог бы аргументировать подобный шаг их президента. Таким месседжем, скажем, могло бы стать решение Киева отправить военный контингент в Афганистан. В этом случае президент Обама мог бы посетить украинскую столицу, чтобы поприветствовать мужественное решение украинских партнеров внести весомый вклад в борьбу с терроризмом или что-то вроде того. Поэтому, как и в случае с Россией, Украина теперь может заинтересовать американскую сторону лишь в «пакете» с профильными на сегодняшний день направлениями внешней политики США: Ираном, Афганистаном или Пакистаном. А если бы все-таки визит Обамы в Киев состоялся без четких и мощных месседжей, то был бы, с точки зрения представителя Госдепа, расценен как неоднозначный политический сигнал в канун президентских выборов в Украине.

Тем более, что сегодня в Соединенных Штатах не ощущается никаких заметных симпатий по отношению к тому или иному кандидату в президенты Украины. Есть разочарование по поводу Ющенко, скептическое отношение к Тимошенко за изменчивость взглядов, и есть откровенный интерес к Арсению Яценюку. Собственно, как только заходит разговор о выборах в Украине, первое, что спрашивают у вашего покорного слуги: «А что вы думаете об Арсении Яценюке и какие у него шансы победить?».

Скорее всего, делятся с «Главредом» разбирающиеся собеседники, по мере приближения выборов, отношение к Арсению Яценюку будет самым благоприятным, но оно не выльется в очевидную поддержку: американцы одинаково будут разговаривать со всеми реальными кандидатами на президентский пост. События после Оранжевой революции научили их не делить украинскую политическую реальность на черное и белое. Да и в Вашингтоне прекрасно понимают, что Украина – не Грузия, где даже условное покровительство Соединенных Штатов тому или иному кандидату может помочь ему в сборе электоральных симпатий – как было с Саакашвили и как есть сегодня с Ираклием Аласанией, который прошлогоднюю войну в Грузии наблюдал из Нью-Йорка, а именно – из кресла посла своей страны при ООН.

Конечно, американской стороне не так важно – встретятся президенты в этом году или после президентских выборов в Украине. Но у Киева есть все основания опасаться повторения истории с визитом Джорджа Буша в Украину: когда из-за выборов и коалициады его приглашение посетить Украину, датированное 2005 годом, стало актуальным только в 2008-м. Именно поэтому, кроме плана «А» (то есть заезда Обамы по пути из Москвы), существует еще и более вероятный план «Б» – однодневный рабочий визит Виктора Ющенко в Вашингтон. Более вероятный, но тоже сложный в реализации: полноценная встреча Ющенко и Обамы пока не фигурирует в повестке дня американского президента. А украинскую сторону, как рассказал источник «Главреда» в Секретариате Президента Украины, устраивает именно такая встреча, а не рукопожатие с коротким приветствием в кулуарах какого-то мероприятия. Той же Генассамблеи ООН.

Но проблема не только во встрече двух президентов, но и в коммуникации обеих сторон. Так, только недавно был назначен заместитель госсекретаря США по вопросам Европы Фил Гордон, и к этому факту неизменно апеллируют те эксперты и дипломаты, которые желают продемонстрировать, что еще рано делать какие-либо выводы о политике администрации Обамы в отношении Украины. Однако признают и другое: профессиональный бэкграунд господина Гордона – это страны Западной Европы, соответственно в своей работе в Госдепе он будет продолжать делать акцент именно на них. А в том, что касается Украины, чрезвычайно важным будет назначение помощника Гордона, непосредственно отвечающего за наш регион.

С другой стороны, как предполагают наши собеседники, при президентстве Обамы роль Госдепартамента будет заметно ниже, чем она была при Джордже Буше. Соответственно, и влияние Хиллари Клинтон на президента не стоит сравнивать с тем влиянием, которое оказывала на его предшественника Кондолизза Райс. Плохо это или хорошо – пока неизвестно, но то, что Клинтон лучше разбирается в Украине и ее роли в регионе, чем Обама, вряд ли стоит отрицать. А доказательством того, что Украину в Госдепе, во-первых, не забыли, а во-вторых, не до конца знают, что с ней делать, может, по словам одного тамошнего должностного лица, служить тот факт, что украинский вопрос стоял в повестке дня организованной Госдепартаментом закрытой встречи знатоков Украины (как и из самой Украины, так и из Соединенных Штатов), которая состоялась в Вашингтоне 29 мая. Причем американские правительственные чиновники должны были на ней только задавать вопросы и делать соответствующие заметки.

Незаметна, вопреки прогнозам, сегодня и роль Совета национальной безопасности США. Под четким, но, поговаривают, не очень понятным Обаме руководством бывшего военнослужащего Джеймса Джонса он так и не стал сверхмощным органом, способным замкнуть на себе большинство ключевых вопросов. Поэтому теперь для Киева (как, собственно, и для всех других партнеров Вашингтона) остается открытым вопрос: к чьему мнению прислушивается президент, когда ставит точку в принятии тех или иных внешнеполитических решений.

Другой кадровый момент, который мог бы углубить паузу в диалоге двух стран, касается послов – Соединенных Штатов в Украине и Украины в США. Что касается Вильяма Тейлора, то едва ли не впервые за многие годы глава американской дипломатической миссии отбывает из Киева, не зная точно имени своего преемника. Поэтому некоторое время американскому посольству в Украине так или иначе придется работать без Чрезвычайного и Полномочного во главе. По поводу того, кто заменит Тейлора, в Вашингтоне ходят лишь слухи. Раньше в дипломатических кругах циркулировала информация, что на эту должность претендовал известный в Вашингтоне знаток Украины Майкл Макфол, но его кандидатура вроде бы была отклонена в Совете нацбезопасности, где он теперь работает. И для Украины, возможно, это даже и лучше – теперь Макфол, который является несомненным симпатиком Украины, занимается в Совете Россией. Также некоторое время фигурировала фамилия посла США в Грузии Джона Теффта. Из наиболее интересных имен, которые приходилось слышать в американской столице в контексте дипломатической «ссылки» в Украину, – это имя Марка Бжезинского, одного из двух сыновей Збигнева Бжезинского, который, как и отец, работал на Обаму во время его предвыборной кампании.

Олег Шамшур, посол Украины в Соединенных Штатах, параллельно, как мы помним, еще и кандидат в министры иностранных дел Украины. И если бы его назначили на ключевую должность в системе украинского МИД, могла бы сложиться ситуация, когда на несколько месяцев одновременно были бы обезглавлены оба посольства – и в Киеве, и в Вашингтоне. Кстати, на Банковой «Главреду» сообщили, что сейчас Олега Шамшура в Соединенных Штатах даже никем заменить. Нынешний в.и.о. министра Владимир Хандогий, о котором в кулуарах говорили как о потенциальном кандидате на эту должность, если и поедет в США, то скорее на должность представителя Украины при ООН. Но и это дело будущего: единственная ротация на уровне заместителей министра иностранных дел Украины пока касается Юрия Костенко, которого ожидает кресло посла в Китае.

Таким образом, пока можно утверждать единственное: пауза в украинско-американских отношениях вызвана многими факторами – от чисто бюрократических до геополитических. И главная сегодня для Киева задача – не допустить постепенного сползания украинской политики Соединенных Штатов до проводимой странами так называемой Старой Европы, – когда ищут поводы, чтобы отказать Украине, а не возможности, чтобы ей помочь. А такая опасность в Вашингтоне действительно существует.