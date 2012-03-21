ЕС дал зеленый свет парафированию Соглашения об ассоциации с Украиной

{1-} Брюссель подтверждает окончательную дату парафирования Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – 30 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сегодня, 21 марта, дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что информация о парафировании документа была заслушана в рамках заседания постоянных представителей стран членов-ЕС.

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Вопрос носил технический характер, и дискуссий по нему не проводили.

30 марта в Брюсселе руководители переговорных команд – заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин и исполняющий директор Европейской службы внешней деятельности по вопросам России, Восточного партнерства и Западных Балкан Мирослав Лайчак должны проставить свои подписи на более чем 1,5 тысячах. страниц текста.

Справка: Парафирование (от слова параф - подпись) – процесс, когда участники переговоров ставят свои инициалы, подписывают документ в подтверждение предварительной договоренности, до официального подписания международного договора или соглашения.

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