Рада не захотела отменить повышение пенсионного возраста

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Верховная Рада не поддержала введение моратория на повышение пенсионного возраста. За соответствующий законопроект проголосовали 155 народных депутатов.

В Украине вступает в силу пенсионная реформа: главные изменения

Депутаты отказались поддержать законопроект о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины, пишет Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 155 народных депутатов из 400 зарегистрировавшихся в зале заседаний в среду.

По словам автора законопроекта бьютовца Андрея Павловского, в своем законе оппозиция предлагает не повышать пенсионный возраст.

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Законопроект предлагал ввести до 1 января 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста, минимальных стажа работы и страхового стажа.

Напомним, C 1 октября 2011 года вступила в силу новая пенсионная реформа в Украине. Изменения в законе коснулись пока только выхода на пенсию женщин, пенсионный возраст увеличился с 55 до 60 лет и приравнялся к пенсионному возрасту мужчин.

фото: bagnet.org

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