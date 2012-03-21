Депутаты отказались повышать зарплаты и прожиточный минимум

{1-} Верховная Рада отказалась поддержать поддержал проект постановления об увеличении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2012 году.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

При голосовании постановление поддержали всего 149 народных депутатов из 404 зарегистрированных. Для принятия постановлении необходимо минимум 226 голосов.

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Проект постановления, внесенный народным депутатом от НУ-НС Вячеславом Кириленко, предлагал признать, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата, установленные законом «О государственном бюджете Украины на 2012 год», не обеспечивают социальные и культурные нужды человека.

Кириленко предлагал Кабмину пересмотреть в сторону увеличения размер прожиточного минимума с учетом данных мониторинга прожиточного минимума за январь-декабрь 2011 года.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Верховная Рада также отказалась ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

Проект закона предлагал до 1 января 2030 года ввести мораторий на повышение пенсионного возраста, минимальных стажа работы и страхового стажа.

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