ООН уступила России и смягчила позицию по Сирии

ООН ради того, чтобы у России не возникло никаких возражений, может смягчить заявления по сирийскому вопросу. Российские дипломаты дали понять, что готовы поддержать документ. Таким образом, если к 9 утра 21 марта по нью-йоркскому времени (16:00 по киевскому времени) ни одна из 15 стран-членов Совбеза не выскажет претензий, заявление будет принято «по умолчанию».

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В связи с этим России приходится объясняться по поводу наличия ее кораблей в сирийском порту Тартус, сообщает Newsru.com

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд, США намерены выяснить у России, с какой целью там находится ее танкер «Иман», а также имеется ли на его борту российский спецназ.

В ответ на просьбу подтвердить соответствующие сообщения некоторых СМИ, американский дипломат сказала: «У меня нет информации на этот счет. Мы видели сообщения СМИ о пребывании российского танкера в порту Тартус, мы также видели некоторые российские заявления по этому поводу. Мы спросим у русских о целях пребывания корабля».

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне назвал сообщения о российском спецназе на «Имане» «чистой воды сказками». Он подтвердил, что такой танкер стоит в сирийском порту, но предназначен только для дозаправки российских кораблей, патрулирующих Аденский залив. «На борту этого танкера, как и на борту любого гражданского судна, находится подразделение охраны на случай нападения пиратов», - объяснил министр.

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Ранее замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявил: «Все это чепуха, никакого нашего спецназа в Сирии нет. Никто там (из российских военнослужащих) с автоматами и гранатометами не бегает».

Минобороны также подтвердило: «Никаких российских боевых кораблей, выполняющих задачи у берегов Сирии, нет. В сирийском порту Тартус 10 дней находится судно вспомогательного флота танкер «Иман», который выполняет задачи тылового обеспечения - пополнения запасов топлива и продовольствия - кораблей Черноморского и Северного флотов, которые обеспечивают безопасность судоходства в Аденском заливе против пиратов».

Помимо этого, Лаврову пришлось опровергать сообщения о том, что Москва якобы направила войска в охваченную борьбой Сирию, чтобы отразить внешнее вмешательство. Глава МИД назвал эти утверждения попыткой сторонников интервенции подорвать намечающееся согласие по способам достижения мира, основанным на предложениях специального посланника ООН Кофи Аннана.

В свою очередь, западные СМИ указывают на противоречие: Россия, с одной стороны, вроде бы показывает, что готова скорректировать свою позицию по сирийскому вопросу, а с другой, позволяет кораблю своего ВМФ пришвартоваться в Тартусе.

Глава Сирийского национального совета Бурхана Галиуна заявил: «Трудно понять, что задумали российские власти. Я сказал Сергею Лаврову, что жду от него мужественной позиции, жесткого осуждения, а не просто слов, чтобы выиграть время и заговаривать всем зубы».

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