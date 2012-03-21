Синоптики пообещали Украине дожди и снег

{1-} В Украине завтра, 22 марта, ожидается небольшой дождь, на востоке ночью с мокрым снегом. На западе страны - без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, сообщили в Гидрометцентре.

Астролог предсказал Украине жаркую весну и знойное лето

Температура ночью 2-7 тепла, днем 7-12, в Закарпатье и юге Одесской области до 15 тепла.

В восточных областях и на севере Левобережья ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 4-9 тепла; в Карпатах ночью 0-3 мороза, днем 1-6 тепла.

В Киевской области в четверг ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 тепла, днем 7-12.

В Киеве температура ночью 4-6 тепла, днем 10-12.

фото: ostanovis.net

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