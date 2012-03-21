День оппозиции потрачен на подготовку провокаций и скандалов – Игорь Рыбаков

{1-} Сегодня, в день оппозиции в парламенте, половина рабочего времени уже потрачена на продвижение празднований культурных и исторических дат и популистские заявления.



Об этом заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.



«Фракция БЮТ 3 из 4 пленарных дней занимается организацией препятствий для эффективной работы, а в отведенное для нее время – в день оппозиции, среду – занимается просветительством и продвижением празднований исторических дат и культурных событий. Это постоянная имитация слабоумия», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего».



По мнению лидера фракции «Реформы ради будущего» Игоря Рыбакова, оппозиция могла бы доказать свою продуктивность, внося качественные альтернативные законопроекты по социальным реформам или энергетическому сектору. Вместо этого рассмотрение важных социально-экономических вопросов по инициативе большинства и правительства постоянно блокируется. Резолюция ПАСЕ используется для подталкивания к международной изоляции Украины



«Альтернативного видения касательно решения ключевых проблем у оппозиции нет – есть только неаргументированная критика. Реальная работа ведется на 2 фронта: лекции культурных деятелей из БЮТ об истории и литературе– и закулисная подготовка провокаторов и диверсантов к проведению новых провокаций и скандалов», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.