Луценко регулярно получает передачи, больше тонны за год - тюремщики

{1-} За время пребывания в Киевском СИЗО, с 28 декабря 2010 года, Юрий Луценко получил 52 продуктовые передачи, каждая из которых весом около 20 кг (чуть более тонны – прим. ред).
Экс-министру передавали крупы, молочные продукты, мясные изделия, фрукты, овощи, воду и соки.
Об этом заявили в Государственной пенитенциарной службе Украины в ответ на заявления супруги Юрия Луценко Ирины о том, что ее муж не получает продуктовые передачи от родственников.
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«В связи с заявлением Ирины Луценко о непоступлении для ее мужа продуктовых передач, руководство Киевского следственного изолятора информирует, что эта информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении в пенитенциарной службы.
Передачи от родственников заключенного принимал персонал СИЗО в соответствии с требованиями действующего законодательства и передавал их Луценко «своевременно и в полном объеме», утверждают тюремщики.
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Каких-либо жалоб или нареканий по вопросам получения продуктовых передач в адрес администрации Киевского СИЗО от заключенного не поступало, и сам Луценко подтвердил это письменно, подчеркнули в СИЗО.
Напомним, как сообщал «Главред», Печерский районный суд Киева 27 февраля признал Луценко виновным в должностных преступлениях и приговорил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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