Грищенко рассказал Европе, что у них тоже судят оппозицию

{1-} Министр иностранных дел Константин Грищенко ответил на статью пятерых министров иностранных дел ЕС о том, что соглашение об ассоциации с ЕС заблокировано из-за действий Украины.

Так в своей короткой статье-ответе, опубликованной в газете The New York Times, Грищенко приводит 5 "важных факторов".

"Я с любопытством прочитал мнение пяти министров иностранных дел стран ЕС. Я уважаю их мнение. Но мне важны факты, а не оценки. Я хочу привести пять таких важных фактов", - написал Грищенко, передаёт Украинская правда.

"Первое. Украина является приверженцем европейских ценностей. Мы не скатываемся, а шагаем к полной интеграции c Европейским союзом", - написал он.

"В прошлом году мы успешно завершили переговоры с ЕС по Соглашению об ассоциации, создавая глубокую и понятную Зону свободной торговли. Настоящее соглашение служит лучшим интересам двух сторон - Украины и ЕС", - написал он.

Вторым аргументом он назвал то, что нынешнее правительство, в отличие от предыдущего, осуществляет ряд реформ.

Третьим аргументом он называет то, что в условиях глобального финансового кризиса нынешнее правительство добилось роста ВВП на 5%.

"Это произошло даже при том, что мы оплачивали по драконовским ценам российский газ, по ценам, которые мы должны платить из-за соглашения Тимошенко в 2009 году", - написал он и повторил тезис Азарова о том, что Украине выгоднее покупать российский газ у Германии.

"Четвертое. Мои коллеги обращаются к судебным процессам против бывших украинских чиновников. Те дела очень похожи на дела бывших високопоставленных чиновников в Европе, например в Хорватии или Исландии. Принципы те же самые: каким бы ни было решение суда, оно должно уважаться - как внутри, так и заграницей", - написал он.

Грищенко добавил, что единственный способ - это обращение к судам высшей юрисдикции.

Пятым аргументом он назвал обещание президента Виктора Януковича провести парламентские выборы свободно, честно и согласно новому избирательному закону.

Грищенко напомнил, что это закон, который базируется на европейских стандартах и поддержан и коалицией, и оппозицией. Он добавил, что Украина уже пригласила международных наблюдателей на этих выборах.

Как известно, в Исландии судят экс-премьера Хаарде, который имел информацию о неизбежности финансового кризиса, однако не сообщил об этом членам правительства.

Ранее Главред сообщал, что министры иностранных дел Швеции Карл Бильдт, Великобритании - Уильям Гейг, Чехии - Карел Шварценберг, Польши - Радек Сикорский и Германии - Гидо Вестервелле опубликовали открытое письмо Украине .

Министры призвали Украину, в частности, гарантировать право оппозиции в полном объеме принять участие в октябрьских выборах в Верховную Раду, которые называют лакмусовой бумажкой для демократии в Украине.

Европейские дипломаты считают, что именно Украина сейчас затормозила процесс одобрения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Статья написана к 5-й годовщине начала переговоров Брюсселя и Киева по Соглашению.

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