Мошенники пытаются заработать на Оксане Макар - мать девушки

{1-} Мошенники, прикрываясь именем Оксаны Макар, открыли пять «липовых» счетов.

Об этом заявила мать Оксаны Макар, Татьяна Суровицкая, передает «Сегодня».

«То, что у нас на счетах 1,5 млн грн пожертвований – черный пиар, их всего около 600-700 тыс.», - утверждает она.

По словам Суровицкой, слухи о том, что у нее на счетах уже 1,5 млн. грн пожертвований от украинцев сильно преувеличены.

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В подтверждение своих слов мать Оксаны Макар продемонстрировала смс-сообщения в телефоне, которые информируют о состоянии счета.

«У меня всего два в Приватбанке. А остальное – это мошенники, которые наживаются на чужой беде. Они должны быть наказаны», - заявила она.

По словам матери Оксаны Макар, до нее дошли слухи, что на свои личные нужды средства, собранные на лечение дочери, а также за деньги дает интервью в СМИ.

Как сообщал «Главред», врачи донецкого ожогового центра продолжают бороться за жизнь изнасилованной и сожженной Оксаны Макар.

На завтра, 22 марта, запланирована очередное хирургическое вмешательство – доктора будут опять удалять мертвые ткани и делать пластику по закрытию тазобедренного сустава.

«20 марта была операция на прямой кишке и делали очищение ран, теперь будем закрывать тазобедренный сустав с правой стороны — он поврежден, торчат обгоревшие кости, обгорел внизу и позвоночник. В целом обгорели все кости ниже пояса. Состояние остается крайне тяжелым», - пояснил Фисталь.

Фото: Преступности.нет

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