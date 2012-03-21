Врачи регулярно просят мать Оксаны Макар не мешать в лечении дочери

{1-} Мать жертвы николаевских насильников Оксаны Макар Татьяну Суровицкую врачи периодически просят не мешать.
Об этом заявил руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь, передает АМН.
Врач отказался комментировать видео с Оксаной Макар, снятое Суровицкой и выложенное в интернете.
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«Я даже, честно говоря, не хочу это комментировать. Меня это не интересует. Главное, чтобы она нам не мешала», – заявил профессор Фисталь.
«Мы периодически проводим с ней беседы, объясняем ситуацию. Я не хочу говорить на эту тему», – сказал врач.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, снятое Суровицкой, с «обращением дочери к Украине».
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Мать попросила Оксану сказать на камеру несколько слов Украине. Она также спросила, как дочь хочет, чтобы наказали насильников.
«Расстреляли, отрезали яйца и дали съесть собакам. Или, чтобы их в зоне просто вы***», – сказала девушка в кадре.
фото: mukola.net
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