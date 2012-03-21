Янукович рассказал, что постоянно держит связь с митрополитом Владимиром

{1-} Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с главами церквей и религиозных организаций сообщил, что постоянно держит связь с главой Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Владимиром.

Глава государства отметил, что хотел бы выслушать представителей церквей, чтобы узнать, что изменилось в государстве. Вместе с тем, президент выразил сожаление, что на встрече нет митрополита Владимира.



«Безусловно, очень плохо, что у нас сегодня нет Блаженнейшего Владимира, что он болеет. Я все время держал и держу с ним связь, и надеюсь, что он как планирует на Пасху переедет из больницы в монастырь. Дай Бог, чтобы ему хватило сил, реально. Он очень ценит ваше отношение к нему. После каждого посещения у него улучшаются различные анализы. Повышается тонус жизненный», – сообщил Янукович, передает НБН.

Как ранее писал Главред, с октября прошлого года митрополит Владимир находится в больнице. В начале декабря предстоятеля УПЦ МП выписали из реанимации и перевели в реабилитационную палату.

21 февраля в Киеве состоялось заседание Священного Синода УПЦ МП, который созвали вопреки прямому запрету главы церкви. Синод, в частности, решил «отстранить Преосвященного Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии, председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви, личного секретаря Предстоятеля УПЦ» от всех занимаемых им должностей.

фото: fotolitopys.in.ua

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