Украинцев лишили гарантий выплаты депозитов

{1-} Новый закон «О системе гарантирования вкладов физлиц» не предусматривает больше гарантированного возврата вкладчику депозита размером до 150 тыс грн. Об этом с парламентской трибуны заявил член парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин.

«В новом законе по гарантированию вкладов пропала норма о гарантированном депозите до 150 тыс грн, которые раньше выплачивал Фонд гарантирования вкладов физлиц. Теперь Фонд сам будет решать, какую сумму он выплатит вкладчику», - заявил Аржевитин.

По его мнению, Фонд в дальнейшем может применить практику выплаты минимальных размеров компенсации вкладчиков, учитывая, что его активы на сегодняшний день составляют 5 млрд грн, передают Комментарии.

Напомним, вчера Президент Виктор Янукович одобрил передачу от Национального банка Фонду гарантирования вкладов физических лиц права вводить временную администрацию и ликвидировать банки, подписав соответствующий закон №4452-VI «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (законопроект №9342).

Ранее Главред писал, что украинские банки значительно сократили выдачу потребительских кредитов населению.

Физическим лицам стало сложнее взять гривневый кредит: по данным НБУ, в феврале банки увеличили выдачу розничных займов физическим лицам всего на 555 млн грн, что втрое меньше, чем объемы кредитования в декабре, и намного меньше, чем их пиковое значение в августе – 3,4 млрд грн

Банкиры объяснили такую политику высокими рисками потребительского кредитования и сокращением розничного бизнеса иностранными игроками. К тому же они продвигают беззалоговое кредитование населения, а объемы этих займов намного ниже, чем автокредиты и ипотека.

фото: jaloba.net

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