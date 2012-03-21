Итогом дела Оксаны Макар может стать введение смертной казни

{1-} В случае повторения случаев, подобных трагедии Оксаны Макар, в Украине может быть «на некоторое время» введена смертная казнь.

Об этом заявил регионал Владимир Сивкович, передает «Комсомольская правда в Украине».

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«Если подобные случаи, как с Оксаной Макар, будут продолжаться и дальше, я не исключаю, что смертную казнь могут вернуть хотя бы на некоторое время – чтобы навести в стране порядок», - заявил регионал.

Напомним, Сивкович был автором законопроекта о химической кастрации для педофилов и серийных насильников.

О такой мере для николаевских насильников заговорили с парламентской трибуны, хотя при голосовании документ набрал всего семь голосов.

«Химическая кастрация скоро будет введена в Беларуси, России, Казахстане. В Польше химическая кастрация уже приводится в действие», - подчеркнул Сивкович.

«Я считаю, что она нужна хотя бы как пугало для насильников. Эту меру можно было бы ввести на полгода-год и посмотреть, как она будет работать», - отметил регионал.

фото: novosti-n.mk.ua

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