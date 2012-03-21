В Керчи два школьника изнасиловали 55-летнюю женщину

{1-} В Керчи сотрудники милиции задержали двоих 15-летних воспитанников школы-интерната, которых подозревают в ограблении и изнасиловании 55-летней местной жительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Крыму, передает УНИАН.

Пострадавшая обратилась в милицию с заявлением, указав, что поздно вечером на улице на нее напали двое юношей, выхватили сумочку, в которой было всего 50 гривен.

Грабители остались недовольны «добычей», вернулись к женщине, отобрали ювелирные украшения и изнасиловали.

В этот же день подростки совершили кражу металлолома. Против задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 лет тюрьмы.

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