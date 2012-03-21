В Киеве закрывают единственную в Украине клинику для больных СПИДом

{1-} Клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенная возле Киево-Печерской лавры, где лечатся пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами, уже в ближайшее время окончательно выпишет всех больных.

Об этом говорится в документах, фотокопии которых направила международная общественная организация «Антивирус».

В частности, в постановлении Национальной академии медицинских наук Украины от 13 марта 2012 года речь идет о том, что в НАМН состоялось совещание относительно выполнения поручения Кабинета министров Украины от 02.07.2010 г. № 23881/4/1 -10 «Об осуществлении мероприятий по выселению из территории Киево-Печерской лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника» о переселении клиники ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины» с территории Киево-Печерской лавры, передает УНИАН.

Таким образом, говорится в документе, «бюро президиума Национальной академии медицинских наук Украины приняло постановление на протяжении двух недель выписать и в дальнейшем не проводить госпитализацию больных в отделение вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института, а при необходимости - перевести больных в учреждения здравоохранения Киева».

«По результатам рассмотрения предложений Минздрава Украины отделение СПИДа с палатой интенсивной терапии разместить на базе клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава до 20 мая 2012 года», - сказано в документе.

Контроль за выполнением данного постановления возложен на вице-президента НАМН Украины Валерия Запорожца.

Ранее Главред писал, что секретарь СНБО Украины Андрей Клюев заявил о том, что в Украине за последние 25 лет от СПИДа умерли почти 25 тысяч человек.

По его словам, эпидемии СПИДа и туберкулеза в Украине продолжают оставаться угрозой национальной безопасности и требуют концентрации усилий на лечение и профилактику этих болезней.

Он также отметил, что количество больных СПИДом в Украине увеличивается с каждым годом.

По состоянию на начало 2012-го на диспансерном учете находится свыше 120 тысяч носителей ВИЧ-инфекции и почти 19 тысяч больных СПИДом.

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