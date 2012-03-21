Глава МВД Франции опроверг арест стрелка из Тулузы: мы продолжаем искать

{1-} Глава МВД Франции Клод Геан опроверг информацию об аресте подозреваемого в недавних убийствах на ге Франции.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, об аресте 24-летнего гражданина Франции алжирского происхождения Мухаммеда Мера, которого подозревают в расстреле детей на в Тулузе, сообщил телеканал BFM TV с места событий .

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«Речь идет, возможно, о коммуникационной войне, о том, кто должен сообщать о задержании. Елисейский дворец и глава МВД Клод Геан опровергают информацию, но, возможно, дело в том, что о задержании должен сообщить в ближайшее время Николя Саркози, который находится в Тулузе», - сообщил телеканал iTele.

Ранее глава МВД сообщил, что подозреваемый много общался с переговорщиками из спецназа Raid с помощью переданного ему устройства и охотно объяснял мотивы своих поступков.

В ходе переговоров предполагаемый убийца заявил, что, когда совершал свое преступление, мстил за детей Палестины,.

В свою очередь, премьер-министр Палестинской национальной администрации Салам Файяд решительно осудил расстрел детей в Тулузе и призвал преступников прекратить «прикрываться Палестиной» для оправдания своих действий.

Как известно, подозреваемый в двух массовых убийствах во Франции был заблокирован в многоквартирном доме в Тулузе.

Полицейская операция началась в 3:00 по местному времени.

По данным источников во французской полиции, 24-летнего мужчину зовут Мохаммед Мера, он гражданин Франции алжирского происхождения. Предполагается, что этот человек связан с «Аль-Каидой». Ранее полиция также арестовала его брата.

фото: menly.fr

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