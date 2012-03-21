Конституция не позволяет Украине вступить в Таможенный союз - Янукович

{1-} Действующая Конституция Украины не позволяет вступление государства в такие объединения, как Таможенный союз, заявляет президент Украины Виктор Янукович.

"Украина по Конституции не имеет права входить в организации, которые имеют надгосударственные органы. То есть мы не имеем права делегировать часть своего суверенитета, суверенного права по Конституции", - сказал Янукович на встрече с главами церквей и руководителями религиозных организаций в среду в Киеве.

"То есть если нам входить в Таможенный союз, мы должны изменить Конституцию и законным способом", - добавил президент.

При этом он отметил, что это можно сделать либо в парламенте, либо на всеукраинском референдуме, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Николай Азаров считает формат "3+1" единственным возможным для сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

"Мы предложили нормальный формат сотрудничества - "3+1". Нам говорят: нет, такой формат нам не подходит. Я надеюсь, что такой формат рано или поздно будет принят, поскольку иначе не может быть. Три страны для себя заключили договорную базу, мы эти 120 договоров не изучали, как они будут влиять на нас. Мы должны провести новые переговоры и сказать, что, например, вот этот пункт нас не устраивает, давайте мы с вами выясним - и вам будет лучше, и нам будет полезно. Если нам откажут, значит, мы на этом разговор и окончим. А если мы начнем процесс взаимных переговоров - и шаг за шагом будем двигаться в правильном направлении", - сказал Азаров.

Новости по теме:

Янукович в Москве пришёл на дружеский обед

Названы условия вступления Украины в Таможенный союз

Команда Януковича вторично берется за «конституционную реформу»

В Таможенном союзе не ответили на предложение Украины о сотрудничестве

Украине предлагают деньги за вступление в Таможенный союз