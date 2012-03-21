РПЦ: верующие не должны останавливаться даже перед убийством

21 марта 2012, 17:10

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Протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества в связи со скандальным выступлением панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя заявил, что верующие не должны останавливаться ни перед чем для защиты святых для себя вещей, в том числе и перед убийством.

Как заявил Чаплин, он на самом деле считает, что наши верующие в 1920-е годы, когда Ленин инициировал репрессии против них, должны были отвечать иначе, чем они отвечали. «Они должны были отвечать всей силой оружия и силой народного сопротивления против большевиков. Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить как можно больше большевиков, чтобы отстоять вещи, которые для христианина являются святыми, и свергнуть большевистскую власть», – сказал церковник, сообщает Газета.ру.

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«Вся православная традиция и Евангелие Христово в данном случае заповедует людям защищаться, в том числе силой оружия, против беззакония псевдовласти, которая была узурпаторской и никогда не была по большому счету законной», – добавил Чаплин.

При этом, несмотря на критику большевистской власти Чаплиным, в прошлом году предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выступил со словами сожаления по поводу распада Советского Союза, назвав его «крахом исторической России».

Напомним, скандал вокруг Pussy Riot начался 21 февраля, когда пять девушек устроили в храме Христа Спасителя «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони». Они надели маски, вбежали в солею и амвон, вход на которые запрещен, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать текст песни. Через несколько дней было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На данный момент задержаны трое участниц группы: Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич.

фото: pravoslavie.ru

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