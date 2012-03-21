Янукович рассказал священникам о поездах, которые быстрее самолетов

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Президент Виктор Янукович на встрече с руководителями религиозных конфессий заявил, что к Евро-2012 в Украине будет действовать четыре маршрута скоростных поездов, которые позволят им по скорости соревноваться с самолетами, сообщают Комментарии.

«У нас будет действовать 4 маршрута скоростных поездов, которые мы закупили в Южной Корее. Это уже самые современные услуги, которые будут получать люди. Не будет разницы, летать самолетом, или поездом скоростным. С точки зрения экономии поезда будут выигрывать. А с точки зрения времени большой разницы не будет», - сказал глава государства.

При этом Янукович отметил, что за последнее время в Украине построено 2 тыс.км «современных магистральных дорог», которые позволят сократить время переезда из самой западной до самой восточной точки страны до 15 часов.

Напомним, ранее глава польской железной дороги Януш Малиновский сообщал, что во время Евро-2012 между Украиной и Польшей будут ходить 17 поездов, которые смогут перевозить 9000 пассажиров ежедневно.

«Расписание будет уже в марте. Поэтому билеты можно будет приобрести за три месяца до начала Евро», — сказал он.

фото:profinform.org

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