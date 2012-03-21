Захаров не хочет больше баллотироваться на пост омбудсмена

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Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в интервью «Gazeta.ua» заявил, что не будет повторно баллотироваться на пост уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

«Я не буду выдвигаться на пост омбудсмена во второй раз, поскольку в этом нет смысла», - сказал он.

«При этой Верховной Раде меня никогда не изберут, что показало голосование. Думаю, что мне уже больше и не будут предлагать баллотироваться», - отметил Захаров.

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По его словам, оппозиционные фракции обсуждают возможность выдвижения кандидатуры президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерины Левченко, которая была народным депутатом предыдущего созыва от «Нашей Украины».

«Она имеет большой опыт правозащитной деятельности, мы много лет сотрудничаем. Но выберут Валерию Лутковскую. За нее «регионалы» уже собрали больше необходимых 226 подписей. Так что неожиданностей не будет», - убежден Захаров.

Напомним, 15 марта Верховная Рада не смогла избрать нового уполномоченного парламента по правам человека вместо Нины Карпачевой, у которой 7 февраля 2012 года закончился срок полномочий.

Кандидат от Партии регионов Валерия Лутковская набрала 212 голосов, выдвиженец от оппозиции Евгений Захаров - 134.

фото: business.ua

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